Jorge Jesus admitiu, no final do jogo, que a goleada sofrida perante o Bayern Munique, por 4-0, «magoa».

Ora, os números não mentem, foi mesmo uma derrota pesada, mesmo em termos históricos.

Segundo a Opta, foi a primeira vez na história que que os encarnados sofreram quatro golos no Estádio da Luz em jogos da Liga dos Campeões, competição em vigor desde 1992.

4 - SL Benfica have conceded four goals in a home game in the UEFA Champions League for the first time in history. Crushed. pic.twitter.com/CEizxSy1Je — OptaJoao (@OptaJoao) October 20, 2021

Se recuarmos até à Taça dos Campeões, antecessora da Champions, só por uma vez, diz o Gracenote, as águias tinham perdido um jogo em casa por uma margem de quatro golos: aconteceu em março de 1966, quando o Manchester United venceu em Lisboa por 5-1, em jogo dos quartos de final da competição.

📣 - Only once before have Benfica lost a home match in Europe by a 4-goal margin: a 5-1 home defeat against Man United on 9 March 1966 (Champions Cup). #BENFCB #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 20, 2021

Apesar da derrota, o Benfica segue no segundo lugar do grupo E da Champions, que dá acesso à fase seguinte, com quatro pontos. O Barcelona surge logo atrás, com três.