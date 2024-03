O Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund são as mais recentes equipas confirmadas nos quartos de final da Liga dos Campeões e completam, de resto, o lote de oito equipas ainda em prova.

Os colchoneros eliminaram esta noite o Inter de Milão, nos penáltis, ao passo que o conjunto germânico ultrapassou o PSV Eindhoven.

Assim, juntam-se a Arsenal, Barcelona, Bayern Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid na elite do futebol europeu, num grupo de oito que vai tentar erguer a «Orelhuda» no dia 1 de maio, no Estádio de Wembley, em Inglaterra.

Nesse grupo de oito, o domínio é espanhol, com três equipas representadas – e quatro treinadores. Inglaterra tem duas, Alemanha igual, e a França tem apenas o PSG ainda em competição.

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões realiza-se esta sexta-feira, dia 15 de março.