Carlo Ancelotti voltou a referir que o Real Madrid e o Bayern Munique têm muitas semelhanças, nomeadamente em termos históricos.

Na antevisão ao jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o técnico italiano alertou ainda para as dificuldades que os bávaros vão criar no jogo desta quarta-feira.

«Acho que Real Madrid e Bayern Munique são semelhantes, como já tinha dito na conferência da primeira mão, no que diz respeito às tradições na história do futebol. Temos que tratar o adversário com respeito, especialmente nesta fase da competição. Foi o que fizemos na semana passada e estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar durante o jogo», começou por referir.

Ancelotti abordou ainda um possível regresso de Courtois à baliza do Real Madrid e deixou claro que fora algum contratempo, Lunin vai ser o titular frente ao Bayern Munique.

«A menos que mude de ideias, vai ser o Lunin a estar entre os postes. O plano passa por dar tempo ao Courtois, tendo em conta que ele regressou à pouco tempo de lesão. É importante para que ele possa estar a cem por cento a todos os níveis», acrescentou o técnico.

O jogo entre Real Madrid e Bayern Munique acontece esta quarta-feira e vai poder acompanhá-lo Ao Minuto, no Maisfutebol, a partir das 20h.