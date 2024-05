«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia-a-dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«O Borussia Dortmund pode vir a lucrar mais com a derrota na final da Liga dos Campeões do que com a vitória.»

A notícia foi avançada pelo jornal Bild na quinta-feira e disseminou-se a uma velocidade estonteante em poucas horas.

Mas será que é mesmo assim? Não.

Oficialmente, o que se sabe é que Bellingham foi vendido no verão de 2023 pelo Borussia Dortmund ao Real Madrid por 103 milhões de euros num negócio que contemplava ainda variáveis não especificadas que podiam chegar aos €30,9M nos seis anos de contrato do internacional inglês.

Ora, se alguns desses objetivos já foram cumpridos através, por exemplo, da conquista da Liga espanhola e outros prémios relativos a performances individuais, uma fatia generosa será entregue se os alemães perderem a final.

De acordo com o Bild, o Real Madrid terá de pagar mais 5 milhões de euros ao Dortmund se vencer a Champions. Além disso, avança o mesmo jornal, o negócio celebrado no ano passado contemplava ainda o pagamento de um bónus de 2 milhões de euros caso Bellingham fizesse parte - como parece provável já esta época - de uma equipa do ano da maior prova de clubes da UEFA numa das seis épocas de contrato com os merengues.

Tanto Dortmund como Real Madrid garantiram esta semana, pelo apuramento para a final, a entrada de mais 15,5 milhões nos cofres. O vencedor, de acordo com a circular publicada pela UEFA no início da época, angariará mais 4,5 milhões de euros. Menos do que os 5M (que podem ser 7M) que o Dortmund terá a receber do Real Madrid caso a equipa espanhola erga em Wembley a taça das Champions pela 15.ª vez.

Então?! Afinal, o Dortmund recebe mais se perder a Champions

Não! É que, além do valor pela conquista da Champions (4,5M), o vencedor garante ainda mais 3,5 mihões de euros pela participação na Supertaça Europeia. A somar a isso, tem à espera 1 milhão de euros, que receberá caso vença o jogo frente ao vencedor da Liga Europa. Mas este milhão não é garantido.

Certo é que, se vencer a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund assegura 8 milhões de euros. Mais, portanto, do que o valor máximo (7M) que poderá arrecadar já se o Real Madrid vencer a Champions e Bellingham fizer parte do melhor onze da época da prova.

Portanto, o Borussia Dortmund fica a ganhar desportiva e financeiramente se vencer esta edição da Liga dos Campeões, podendo ficar a torcer por uma conquista merengue numa outra época em que não tenha a possibilidade de vencer a competição para recolher, até 2029 (se Bellingham se mantiver no Real até lá), os tais 5 milhões de euros.