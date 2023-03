O Inter de Milão vai procurar defender neste domingo diante do FC Porto a vantagem de 1-0 obtida há três semanas em San Siro, mas Simone Inzaghi, técnico dos nerazzurri, já avisou que não espera tarefa fácil num Estádio do Dragão com um ambiente difícil.

«Sabemos que vamos defrontar uma equipa de qualidade num estádio muito inflamado. Vimos em Itália que eles são muito completos e fortes nos duelos», disse em conferência de imprensa, referindo-se depois ao histórico das equipas transalpinas em casa dos portistas.

«Conhecemos esse dado, de que as formações italianas sofreram muito nos últimos anos nas visitas ao FC Porto e preparámo-nos da melhor maneira possível, respeitando o adversário e, acima de tudo, olhando bastante para nós próprios», apontou.

«O FC Porto tem o mesmo objetivo do que nós e um conjunto forte, mas queremos jogar as nossas possibilidades. Quais as razões para confiar no Inter? Tudo o que fizemos nesta prova. No dia do sorteio da fase de grupos, muitos jornalistas já achavam que estávamos perdidos, mas conseguimos uma ótima classificação», lembrou a propósito do Grupo C no qual ficou à frente do Barcelona e apenas atrás do Bayern Munique.

Os jogos fora de casa, sobretudo na Liga italiana, têm sido o calcanhar de Aquiles dos nerazzurri, que vêm de uma derrota por 2-1 no reduto do Spezia. Para Simone, tratou-se de um acidente que já faz parte do passado. «Acho que perder a jogar assim em La Spezia [na sexta-feira] pode acontecer uma vez a cada 500 jogos, mas aconteceu e lambemos as nossas feridas. Sabemos que podemos dar um grande salto e voltar aos oito melhores da Europa. Há dois anos seguidos que o Inter chega aos ‘oitavos’, algo que não acontecia há muito tempo, mas queremos ir mais longe. A segunda parte [da eliminatória] será mais estimulante e vai ser precisa atenção máxima, porque o adversário está habituado a estas partidas», projetou.

Para o jogo no Dragão, o Inter não poderá contar com Robin Gosens, mas já terá o esteio da defesa Milan Skriniar, recuperado de uma lesão que o afastou da competição precisamente desde o jogo da 1.ª mão com os azuis e brancos.

Na imprensa italiana, muito se tem escrito sobre a possibilidade de Simone Inzaghi deixar o comando do Inter devido aos maus resultados. O técnico não quis alimentar o tema. «Penso que nunca responderei a essas questões, sobretudo na véspera de um jogo de ‘Champions’. Já levo muitos anos no futebol e sei como este mundo funciona. Sei quem critica e por que motivo o faz, mas é no campo que se fala, tal como tem acontecido nos últimos meses», concluiu.