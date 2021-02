O Real Madrid venceu fora a Atalanta na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e colocou-se em posição privilegiadíssima para garantir um lugar da próxima fase da competição.

Diante de uma equipa que ficou reduzida a dez elementos logo aos 17 minutos por expulsão de Freuler, por rasteirar Mendy quando o lateral francês se preparava para entrar sozinho na área contrária, os merengues estiveram longe de fazer uma exibição autoritária e só nos minutos finais conseguiram desfazer o nulo.

Com muitas baixas por lesões e sem um ponta de lança puro, foi Isco a fazer de Benzema. Enquanto as pernas lhe permitiram, o espanhol foi o elemento mais criativo dos merengues, mas quase sempre fora do raio de ação de ação dos centrais da equipa italiana e a cair tendencialmente para a sua zona de conforto.

Foi ele que lançou Mendy no lance que custou a expulsão do homem da Atalanta, que esteve perto do golo aos 37 minutos e que logo a seguir serviu Vinícius para uma oportunidade desperdiçada pelo brasileiro.

Em inferioridade numérica, a Atalanta focou-se nos equilíbrios. Abdicou de ter bola e resistiu estoicamente à pressão espanhola, que conheceu o ponto alto entre os minutos finais da primeira parte e o arranque da etapa complementar, por Modric e Vinícius.

O Real Madrid terminou o jogo com posse de bola esmagadora (68 por cento) e muitos remates (18 contra dois). Ainda assim faltou-lhe quase sempre a criatividade necessária no último terço para conseguir desorganizar a linha mais recuada do conjunto de Gasperini.

O tempo foi passando e, na altura em que a Atalanta até estava a passar por um período relativamente tranquilo, os merengues chegaram ao golo. Não através de penetrações ou desequilíbrios individuais, mas da meia distância e do pé direito de Mendy, que atirou a contar aos 86 minutos e desequilibrou a eliminatória para os espanhóis.