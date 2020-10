O futebolista português Rúben Dias admitiu, esta terça-feira, que é quem pode transmitir as melhores informações sobre o FC Porto ao Manchester City, depois de se ter transferido do Benfica para os ingleses esta época, na sequência dos vários duelos com a equipa portista nas últimas temporadas, em Portugal.

«Sou provavelmente a pessoa que os conhece melhor [ao FC Porto] e, obviamente, vou tentar ajudar a equipa no melhor que conseguir», afirmou Dias, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira (19h45), no Etihad.

O internacional pela seleção esclareceu que «não havia rivalidade entre Rúben e FC Porto» quando representava o Benfica e apontou os pontos fortes do plantel de Sérgio Conceição. «É uma equipa forte, que sabe bem o que tem de fazer em campo, é forte na bola parada, nas transições e toda a gente está consciente que vamos ter um jogo difícil pela frente», expôs.

O jogador de 23 anos abordou também a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões pelo City e mostrou-se tranquilo quanto à hipotética «pressão» que pode ter na tarefa defensiva no novo clube.

«Estou muito feliz por estar aqui, de ter oportunidade de jogar esta competição, por uma equipa como o City. Também é um dos motivos pelos quais vim para cá: por causa do clube, do estilo de jogo, estou feliz e ansioso pelo começo. Eu tinha pressão quando era jovem, quando entrei como profissional no Benfica, houve pressão quando entrei na seleção e tenho pressão agora, faz parte do futebol, quanto mais progrides, mais pressão tens, eu gosto disso», frisou.

Sobre o trabalho e as tarefas pedidas pelo treinador Pep Guardiola, Rúben Dias afirmou que «cada jogo é um jogo diferente, todos os adversários têm as suas qualidades» e que, por isso, é ter consciência dos oponentes para «tomar o melhor caminho e a ideia do treinador». «Continuamos a melhorar a cada dia», disse.