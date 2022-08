A FIGURA: Enzo Fernández

Se sabe jogar mal, isso ainda não se viu desde que chegou ao Benfica. Bem no comando das operações a meio-campo e nas permutas com Florentino nos momentos de pressão alta. Três jogos oficiais, três golos com a camisola das águias: nesta terça-feira marcou com um desvio subtil à entrada da pequena-área, o que diz muito, também, sobre a leitura de jogo que faz sem bola.

O MOMENTO: golaço de Diogo Gonçalves. MINUTO 88

Dez minutos em campo bastaram para o extremo do Benfica se apropriar do momento da noite. Depois de receber na esquerda de Yaremchuk, puxou para dentro e desferiu um remate fortíssimo e colocado para o 3-1 do Benfica. Celebrou de forma muito contida um golo que muitos futebolistas procuram numa carreira...

OUTROS DESTAQUES

Gonçalo Ramos: foi novamente opção inicial de Roger Schmidt para a frente do ataque e assistiu Enzo para o 1-0 do Benfica. Por essa altura já tinha beneficiado de uma soberana ocasião para marcar, mas o cabeceamento saiu ao lado. Mostrou-se exímio a tabelar com os companheiros e a arrastar marcadores diretos para abrir espaços para os companheiros. Depois do hat-trick há uma semana na Luz e de uma mão-cheia de outras oportunidades, teve rédea curta, mas ainda assim conseguiu fazer a diferença nos 45 minutos em que esteve em campo.

Henrique Araújo: entrou para a segunda parte, reeditando a dupla com Yaremchuk no ataque, e precisou de pouco mais de dez minutos para chegar ao golo, num cabeceamento após cruzamento de João Mário. É um ponta de lança altamente completo - não tem «só» o dom do golo - e uma solução muito válida para Roger Schmidt, parecendo estar nesta altura em segundo lugar na hierarquia das águias para o ataque.

João Mário: saiu lesionado contra o Arouca e esteve em dúvida para o jogo da 2.ª mão diante do Midtjylland. Recuperou, manteve-se no onze e esteve em bom plano. Competente nos equilíbrios e com o critério habitual com bola. Assistiu Henrique Araújo para o segundo golo do Benfica.

Florentino: condicionou o jogo da equipa dinamarquesa através de desarmes e interceções, algumas delas no meio-campo contrário. Voltou a mostrar excelente entendimento com Enzo e o golo inaugural do Benfica passou pelos pés dele.

Sisto: depois de marcar na Luz, repetiu a dose na Dinamarca. Desta vez não foi com uma Panenka recheada de classe, mas na recarga a um cabeceamento de Sory Kaba à barra. Esteve ativo a partir do corredor esquerdo.