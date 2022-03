Depois do triunfo em San Siro (2-0), o Liverpool perdeu em casa com o Inter, por 1-0, mas garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Tal como no jogo da primeira mão, os italianos competiram de igual para igual mas, logo depois de marcarem em Anfield, ficaram reduzidos a dez e a eliminatória ficou sentenciada.

A identidade das duas equipas já fazia prever uma partida jogada a alta rotação e assim foi.

Embora sem grandes ocasiões no primeiro tempo, Liverpool e Inter lutaram de forma acérrima dentro das quatro linhas. Os italianos tentaram construir jogadas mais elaboradas, com um jogo rendilhado e o lado esquerdo a carburar a bom ritmo. Bastoni iniciava a construção na defesa, procurava Brozovic e o médio croata tentava desmarcar o compatriota Perisic.

Os nerazzurri conseguiam livrar-se da tentativa de sufoco da pressão dos reds, mas a defesa do conjunto inglês não permitia qualquer ameaça à baliza de Alisson.

Por outro lado, eram os defesas do Liverpool quem criava perigo na área contrária.

Em cima da meia hora, Matip cabeceou à barra e, no pontapé de canto que se seguiu, van Dijk também ficou muito perto de abrir o marcador e arrumar a eliminatória. A fechar os primeiros 45 minutos, Arnold levantou Anfield, com um livre a rasar o poste.

Simone Inzaghi tinha assumido que era importante marcar na primeira parte, mas o intervalo chegou sem que o marcador se alterasse.

No segundo tempo, o jogo ficou – ainda mais – acelerado.

Salah foi o maior protagonista no recomeço. Depois de Jota ter perfurado na área italiana, Handanovic socou a bola, que ficou à mercê do egípcio, só que a tentativa de remate esbarrou no poste. Era a segunda bola no ferro por parte dos homens de Anfield, que não iriam ficar por aqui.

Depois do «abanão» sofrido nos primeiros minutos da segunda parte, o Inter respondeu por Lautaro Martínez, que deixou a primeira ameaça, antes de anotar o momento da noite. À entrada da área, o argentino tirou um verdadeiro disparo do meio da rua e relançou a esperanças nerazzurri.

61 minutos e a eliminatória estava totalmente em aberto num jogo partido.

Da euforia à desilusão

Dois minutos depois do golo, a tarefa do Inter tornava-se ainda mais complicada. Alexis Sánchez viu o segundo amarelo, após nova entrada dura, deixando o campeão italiano reduzido a dez e com os quartos mais longe.

Até ao final, e mesmo apesar das trocas, o Inter não conseguiu aproximar-se com perigo da baliza de Alisson.

Salah ainda viria a provar que nem sempre à terceira é de vez. No último quarto de hora, o faraó teve nos pés o empate e a verdadeira machadada final nas contas do jogo, mas voltou a atirar ao poste.

Lançado na reta final do encontro, Luis Díaz ficou incrédulo quando, já dentro da pequena área, Arturo Vidal impediu que festejasse, com um corte providencial.

Apesar do sofrimento e da primeira derrota em Anfield nesta temporada (ao fim de 23 jogos), os reds avançam na competição, com 2-1 no agregado final.

(Imagens vídeo Eleven Sports)