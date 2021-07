O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, voltou a falar da situação de Lionel Messi com o Barcelona. Em conversa no canal de YouTube de um jornalista da rádio Marca, Tebas garantiu que não vai abrir exceções no cumprimento dos limites salariais dos clubes.

«Não, não vou fazer isso, é impossível. Há muitos trabalhadores aqui e deve haver controlo económico. Este é um direito dos clubes e a integridade da LaLiga tem de ser salvaguardada», disse o presidente da Liga Espanhola.

Quanto ao caso do Barcelona, Tebas diz que os catalães devem rever o plano que está em marcha. «Tem de ser tudo bem analisado, porque se despedem gente por razões económicas e depois renovam contrato com o Messi e contratam outros mais... tem se olhar melhor para esse plano», exclamou o dirigente.

O presidente da Liga espanhola mostra-se ainda surpreendido pela ausência de propostas a Lionel Messi, que para já está livre no mercado para assinar com qualquer clube do mundo.

«Até agora só posso dar a minha opinião, e faz-me impressão que não tenha havido até agora alguma proposta nem do Manchester City nem do PSG. Mas acredito firmemente que não vai haver e que o jogador prefere ficar no Barcelona», confessou.

O Barcelona tem nas mãos um problema financeiro a resolver, vendo-se obrigado a reduzir drasticamente a folha salarial. Se não o fizer, Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson Royal, Sergio Aguero e, eventualmente, Lionel Messi, não poderão ser inscritos na nova temporada.