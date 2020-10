Declarações de Massimo Carrera, treinador do AEK de Atenas, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-0) frente ao Sp. Braga em jogo da ronda inaugural do Grupo G da Liga Europa:

«Sabíamos que íamos ter um jogo difícil contra o Braga, e na realidade foi um jogo em que tivemos de sofrer. Penso que o resultado acaba por ser justo, nós tivemos as nossas ocasiões, mas os Braga fez três golos notáveis e acabou por tirar proveito disso».