O futebolista do Benfica, Ángel Di María, está entre os quatro candidatos a jogador da semana na Liga Europa, anunciou a UEFA, na sequência dos jogos da 1.ª mão do play-off de acesso aos oitavos de final.

Di María fez os dois golos da vitória do Benfica ante o Toulouse, por 2-1, na noite de quinta-feira, ambos de penálti.

O argentino concorre com o compatriota Mauro Icardi, que fez o golo da vitória do Galatasaray ante o Sparta Praga (3-2) e ainda duas assistências. Concorre também com o inglês Ruben Loftus-Cheek, do Milan, que marcou dois golos na vitória ante o Rennes (3-0) e também com Abdellah Zoubir, do Qarabag, autor de dois golos e uma assistência na vitória da equipa do Azerbaijão em Braga, por 4-2.