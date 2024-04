Gianluca Scamacca, da Atalanta, foi eleito jogador da semana da Liga Europa, após os jogos da 1.ª mão dos quartos de final.

O avançado bisou no triunfo do conjunto de Bérgamo em casa do Liverpool (3-0) e ficou à frente de Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Roma) e Rafa Silva (Benfica), respetivamente.

Apesar de Rafa ter perdido a corrida a este prémio, houve outro colega distinguido: Ángel Di María arrecadou o prémio de golo da semana.