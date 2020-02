Luís Castro, treinador português do Shakhtar, em declarações à SIC após o empate a três golos no reduto do Benfica, que garantiu a passagem da equipa ucraniana aos oitavos de final da Liga Europa:

[como se explica o sucesso do Shakhtar na eliminatória? «Por tudo aquilo que os jogadores conseguiram fazer na segunda parte, aquilo que retificámos na segunda parte. Na primeira deixámos o Benfica jogar por dentro e por fora, entrou facilmente no último terço. Nunca conseguimos pressionar alto. Foi um Benfica avassalador na primeira parte. Na segunda parte conseguimos pressionar mais alto, retificámos posições no meio-campo. Na primeira parte chegámos a ter os três médios na mesma zona. Subimos também a linha defensiva e conseguimos controlar a profundidade. Começámos a ser uma equipa melhor, mesmo sofrendo um golo logo após o intervalo.»

[Ismaily disse que o Shakhtar tem precisado de sofrer golos para acordar…] «Há duas formas de fazer e de recuperar: na primeira parte continuámos por baixo no jogo, na segunda ficámos por cima do jogo. Na primeira parte sofremos e continuámos adormecidos. A primeira parte foi horrível, frente a um Benfica fortíssimo, que nos aniquilou por completo.»

[sobre as perspetivas para o resto da Liga Europa] «Olhamos para cada eliminatória como uma hipótese de ter sucesso. É isso que vamos continuar a fazer. Vamos ver o que nos cai em sorte no sorteio. Mas claramente que merecemos passar. Fomos melhores na primeira e na segunda parte de Khariv, não fomos na primeira parte aqui, mas ficámos por cima na segunda parte.»

[sobre o adeus das equipas portuguesas à Europa] «É o destino. Não tenho qualquer comentário a fazer, não sei o que se passou nos outros jogos. Estou muito feliz pela nossa passagem.»