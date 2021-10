O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, convocou 24 jogadores para a deslocação à Bulgária. Raul Silva faz parte dos eleitos para o jogo com o Ludogorets, nesta quinta-feira, para a terceira jornada do Grupo F da Liga Europa.

O central regressa assim às opções do técnico após lesão.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Yan Couto, Sequeira, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Raul Silva e Moura.

- Médios: Al Musrati, André Horta, Piazon, Chiquinho, Lucas Mineiro e Castro.

- Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vitinha e Mario González.