O adversário do Benfica na próxima quinta-feira, para a Liga Europa, perdeu no campeonato da Polónia. O Lech Poznan teve Pedro Tiba durante 90 minutos no meio-campo e foi derrotado por 2-1 no terreno do Jagiellonia Bialystok. O golo dos homens de Poznan foi marcado por Jakub Moder, de penálti.



Com seis jornadas disputadas, o Lech Poznan é apenas sétimo na liga polaca. Tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas.



Bem melhor fez o Rangers no histórico Old Firm. Connor Goldson bisou e a equipa de Steven Gerrard venceu na casa do arqui-rival, o Celtic. Com esta vitória, os protestantes já têm quatro pontos de vantagem sobre os católicos.



O Rangers já não vencia no Celtic Park desde... 1995. Há 25 anos. Isto ainda valoriza mais o sábado maravilhoso dos homens de Gerrard.



Falta falar do Standard Liège. Num clássico do futebol belga, o segundo adversário do Benfica na Liga Europa empatou a uma bola contra o Club Brugge. Nicolas Gavory, de penálti, marcou o golo do Standard em cima do minuto 90. Mehdi Carcela, ex-jogador do Benfica, jogou até aos 63 minutos. Veja a FICHA DE JOGO do Standard-Brugge.