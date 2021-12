Declarações de Stankovic, treinador do Estrela Vermelha, no final do empate com o Sp. Braga (1-1) que enviou os minhotos para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

[Resultado foi justo? Esperava mais do Braga?] «O jogo foi complicado, o Sp. Braga é uma equipa muito boa, mas é no campo que se tem de mostrar isso. As duas equipas têm as suas qualidades, o Sp. Braga tem um treinador muito bom. Desejo tudo de bom para o Sp. Braga e o seu treinador».

[Festejo em Braga semelhante à corrida de Mourinho em Camp Nou] «As emoções foram quase as mesmas, foi um jogo à base de nervos. Este jogo não é do mesmo nível, mas claro que em termos de emoções é comparável».