Ao terminar no segundo lugar do Grupo F da Liga Europa, após um empate caseiro frente ao Estrela Vermelha (1-1), o Sp. Braga será forçado a disputar o play-off de acesso aos oitavos de final da competição.



A formação arsenalista vai defrontar uma equipa oriunda da Liga dos Campeões, entre as que terminaram o terceiro lugar dos respetivos grupos. O FC Porto, por ser do mesmo país, não poderá surgir no caminho do Sp. Braga nesta fase.



Possíveis adversários do Sp. Braga:



RB Leipzig

Borussia Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilha

Zenit