O Barcelona apanhou um susto na Turquia, mas acabou por virar o resultado e venceu o Galatasray por 2-1 (veja aqui os golos), garantindo a presença no sorteio dos quartos e meias-finais da Liga Europa desta sexta-feira. Além da equipa catalã, Sp. Braga, Glasgow Rangers e Atalanta também seguem para a próxima fase.

Começamos por Istambul onde o Baça, depois de um nulo em Camp Nou, esteve a perder diante do Galatasaray. Marcão, antigo jogador do Rio Ave de Desp. Aves, abriu o marcador aos 28 minutos. A equipa de Xavi reagiu em força e chegou ao empate ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, com Pedri, lançado por Ferran Torres, a igualar o marcador depois de duas simulações.

Logo a abrir a segunda parte, a equipa catalã virou o resultado, num lance de tiro ao boneco, com Aubameyang a colocar a bola na baliza à terceira tentativa. O jogo seguiu intenso até final, com oportunidades nas duas balizas, mas o Barça garantiu a qualificação para os quartos de final.

Tal como o Barça, passaram todas as equipas que jogaram fora esta quinta-feira. O Sp. Braga, depois de vencer o Monaco por 2-0, foi ao Principado empatar 1-1. O Glasgow Rangers perdeu em casa do Estrela Vermelha (1-2), mas também fez valer o triunfo da primeira mão por 3-0. Por fim, os italianos da Atalanta voltaram a vencer os alemães do Bayer Leverkusen, agora por 1-0, confirmando o triunfo no primeiro jogo por 3-2.

O Leipzig já está apurado diretamente, pela desqualificação do Spartak de Moscovo.

Liga Europa (oitavos de final/2.ª mão):

Estrela Vermelha, Ser - Rangers, Esc, 2-1 (0-3)

Mónaco, Fra – Sp. Braga, Por, 1-1 (0-2)

Galatasaray, Tur - Barcelona, Esp, 1-2 (0-0)

Bayer Levekusen, Ale - Atalanta, Ita, 0-1 (2-3)

Lyon, Fra - FC Porto, Por, 20:00 (1-0)

West Ham, Ing - Sevilha, Esp, 20:00 (0-1)

Eintracht Frankfurt, Ale - Betis, Esp, 20:00 (2-1).