O treinador português José Mourinho afirmou, esta quinta-feira, após a derrota por 2-1 na receção ao Betis, na terceira jornada do grupo C da Liga Europa, que a equipa não fez um «bom jogo» e que os espanhóis foram «mais fortes na posse de bola e no controlo».

Mourinho assumiu ainda que, com três das seis jornadas cumpridas no grupo e com a Roma em terceiro lugar, com três pontos, a seis do líder Betis e com menos um do que o vice-líder Ludogorets, que o objetivo é ficar em segundo lugar, que dá acesso ao play-off para entrar nos oitavos de final.

«Neste momento não temos que pensar em tentar ficar no primeiro lugar, o Betis tem nove pontos e tem outros jogos para fazer mais. O objetivo agora é ficar em segundo lugar. Se formos para a Liga Conferrência, vamos lá para vencê-la de novo, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ficar [ndr: na Liga Europa] e fazer pontos. O último jogo, com o Ludogorets, em casa, será certamente decisivo», considerou.

Neste grupo há ainda o HJK, que é último, com um ponto. O primeiro classificado apura-se diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, o segundo vai ao play-off para aceder a essa fase, o terceiro vai ao play-off para chegar aos oitavos de final da Liga Conferência e o quarto classificado sai das competições europeias.