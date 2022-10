O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, venceu esta noite na receção ao AEK Larnaca (2-0), em jogo da terceira jornada do grupo B da Liga Europa.

Com Miguel Crespo a titular, a formação turca abriu o marcador aos 26 minutos, por intermédio de Batshuayi. Rafail Mamas, com um autogolo, fechou a contagem a dez minutos dos 90.

No Larnaca, Luís Gustavo e Rafa Lopes foram titulares.

Já o Mónaco, com Gelson Martins no banco, venceu em casa do Trabzonspor (3-1), ao passo que Luís Maximiano também viu do banco o empate da Lazio em casa do Sturm Graz (0-0).

Refira-se que o Sp. Braga, único representante português na prova, foi derrotado pelo St. Gilloise.

José Mourinho e sua Roma perderam com o Betis, de William Carvalho e Rui Silva, enquanto Fábio Vieira marcou na vitória do Arsenal ante o Bodo/Glimt. O Manchester United venceu o Omonia.

OS OUTROS RESULTADOS DA NOITE:

Estrela Vermelha-Ferencvaros, 4-1

Sheriff Tiraspol-Real Sociedad, 0-2

Zurich-PSV, 1-5

Friburgo-Nantes, 2-0

Midtjylland-Feyenoord, 2-2

Olympiakos-Qarabag, 0-3

Rennes-Dínamo Kiev, 2-1