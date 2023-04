Massimiliano Allegri deixou elogios ao Sporting, na véspera da receção da Juventus aos leões, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



«O Sporting é uma equipa muito organizada, tem um treinador jovem que conduziu a equipa ao título 19 depois. Amanhã podemos dar um passo importante e depois resolver a eliminatória em Lisboa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«3-4-4? Vou decidir amanhã. Vamos ter de jogar de forma agressiva, equilibrada e compacta. Jogamos em casa e vamos tentar ganhar. A eliminatória tem 180 minutos, temos de procurar ganhar, uma vez que não existe a vantagem de marcar fora», acrescentou.



O técnico, de 55 anos, anunciou que Dusan Vlahovic e Alex Sandro vão ser opção para o encontro desta quinta-feira assim como Paul Pogba.



«O Vlahovic e o Alex Sandro estão disponíveis. O De Sciglio está de fora, espero que regresse contra o Sassuolo. Pogba? Estamos contentes com ele, o nosso desejo é que continue a melhorar. Está apto para o jogo de amanhã e vai começar no banco», adiantou.



Allegri fez ainda questão de frisar que a Juventus estaria no segundo lugar da Serie A se não tivesse perdido 15 pontos por decisão administrativa.



«Existe sempre pressão na Juve. Temos dois meses importantes para frente e precisamos de dar pequenos passos de cada vez. A equipa está sólido e todos saíram mais fortes desta situação. Conseguimos 59 pontos no campeonato, veremos quantos mais vamos somar. Nada mudou em campo: somos a segunda melhor equipa e isso deveria estar claro para todos», sublinhou.



O treinador italiano aproveitou ainda para defender Dusan Vlahovic, tal como Danilo fez. O sérvio não marca há quatro jogos e Allegri usou como exemplo... Cristiano Ronaldo.



«Críticas a Vlahovic? Também criticaram Ronaldo. O Vlahovic vai voltar a marcar, é só uma fase. Também não queriam que o Rabiot jogasse [ndr: marcou contra a Lazio]. O Vlahovic é muito bom jogador, é só uma fase», disse.



O jogo entre a Juventus e o Sporting está agendado para as 20h00, desta quinta-feira.