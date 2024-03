Houve chuva de golos em mais uma noite de Liga Europa, nesta quinta-feira!

Rafael Leão brilhou na vitória por 4-2 do Milan, em casa, diante do Slavia Praga. O internacional português fabricou o primeiro golo dos «rossoneri» e assistiu o veterano Olivier Giroud, que abriu o marcador à passagem da meia-hora de jogo, isto com a formação da Chéquia já reduzida a dez jogadores, após expulsão de Malick Diouf.

Os festejos no Giuseppe Meazza duraram praticamente dois minutos, já que aos 36 foi a vez do Slavia Praga colocar tudo empatado novamente. David Doudera, já dentro da área atirou para o 1-1. Só que a resposta do Milan surgiu em dose dupla ainda antes do intervalo, com os golos de Reijnders e Loftus-Cheek.

Com dois golos de vantagem, o segundo tempo trouxe maior equilíbrio em termos de oportunidades, que resultou em mais um golo do Slavia Praga, através de Ivan Schranz. Até final, Rafael Leão voltou a entrar em ação e depois de assistir Giroud, ofereceu o 4-2 final ao norte-americano, Christian Pulisic.

Já em Marselha, a formação francesa recebeu e goleou o Villarreal, com Gonçalo Guedes a titular, por 4-0 e garantiu praticamente a passagem aos «quartos» desta Liga Europa. Pierre-Emerick Aubameyang esteve em destaque na partida, ao apontar um bis, Jordan Veretout e um auto-golo de Mosquera fecharam as contas no «Vélodrome».

Por fim, na Alemanha, o Friburgo venceu pela margem mínima o West Ham, com um golo solitário de Michael Gregoritsch, aos 81 minutos. A eliminatória fica assim em aberto para a segunda mão, que se realiza em Londres, na próxima quinta-feira.