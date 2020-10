Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Zorya, na Ucrânia, em jogo da segunda jornada do grupo G da Liga Europa.

[Mudanças na segunda parte, para ter bola e procurar transição com as substituições:] «A intenção foi essa. O Ricardo Horta começou a ficar desgastado, o Nico também – foi o primeiro jogo. O André [Horta] é um jogador com bola, tem jogo, o Iuri também. Faltou, se calhar, outra unidade de mais velocidade na frente. A ausência do Galeno - não pelo Moura que esteve bem - mas com um substituto para o Moura podíamos ter ferido mais. É uma equipa que se expõe a contra-ataque, mas obrigou-nos a defender muito bem.»

«Temos o jogo mais importante da nossa vida, o próximo com o Famalicão, é o que estamos focados e depois vamos ter o jogo com o Leicester para decidir, sabendo que vamos ter jogos segunda [Famalicão] e quinta [Leicester], com domingo na Luz [Benfica]. Vão ser mais três jogos de dificuldade elevada. Temos gerido a equipa, temos jogadores que também não foram utilizados e podem jogar, têm competência: João Novais, Abel Ruiz, o Tomena que entrou na parte final, Rolando, Zé Carlos. Isto colmata a lesão do Sequeira e do próprio Galeno, não sabemos ainda se vão recuperar pelo menos para o Benfica, esperemos que sim.»

[Lesões de Sequeira e Galeno, que não jogaram na Ucrânia:] «Numa primeira avaliação é muscular [Sequeira], normalmente é uma semana. O Galeno é joelho, que está inflamado. Vai fazer um exame quando voltarmos a Portugal no sábado, vamos tentar recuperá-lo, talvez para o Leicester, talvez para o Benfica.»

[Gaitán:] «O Gaitán é um excelente jogador, não está no máximo da sua condição, tem de ser bem gerido, não temos pressa em metê-lo, importa é que seja útil e vamos tentar gerir de forma que exponha o seu futebol, dentro do espírito de equipa, numa intensidade alta, transição defensiva alta, circulação de bola intensa e fez 60 minutos de bom nível, mas sabemos que pode fazer mais. A equipa também pode fazer mais e melhor.»