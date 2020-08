Esta quinta-feira defrontam-se na Liga Europa dois treinadores portugueses, que disputam o acesso aos quartos-de-final da prova. Nuno Espírito Santo (Wolves) e Pedro Martins (Olympiakos) jogam a segunda-mão no Moulineux, quase quatro meses depois do 1-1 registado na Grécia.

Nuno leva vantagem, mas isso não demove Pedro Martins, que nos últimos dois anos, já encontrou quatro equipas inglesas nas competições europeias.

«O Wolverhampton é uma equipa muito boa. Costumo dizer que são muito eficazes, porque estão preparados em todos os momentos. O Nuno está a fazer um trabalho fantástico e penso que vai ser um jogo muito bom taticamente, muito interessante de se ver», disse em declarações ao Guardian.

O Olympiakos, que depois da retoma se sagrou campeão grego, passou, como a maior parte dos emblemas europeus, por um período de quarentena. Aí, Pedro Martins disse ter sido difícil recuperar os jogadores, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico.

«A nossa preocupação era mais com o lado mental e com os danos que a pandemia pudesse ter, por isso garanti que contactava os jogadores diariamente. Muitos vêm de outros países e não têm famílias, namoradas ou mulheres com eles. Estão sozinhos. A nossa preocupação foi controlar o dano mental, por isso estivemos sempre em contacto, e preparámos-lhes refeições», continuou o treinador luso.

Passados 25 anos de partilharem balneário no Vit. Guimarães, Nuno Espírito Santo e Pedro Martins estão em lados diferentes da barricada. Em jogo estão os quartos-de-final da Liga Europa.

Os gregos sabem que na próxima época disputam a Liga dos Campeões, já os ingleses sabem que a vitória nesta prova é a única forma de se apurarem para uma competição europeia na próxima temporada.