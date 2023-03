O futebolista do Sporting, Pedro Gonçalves, foi premiado com o golo da semana na Liga Europa, após os oito jogos da segunda mão dos oitavos de final da competição, anunciou a UEFA, ao final desta manhã, no seu sítio oficial, na sequência do período aberto de votações.

Pote fez, aos 62 minutos, frente ao Arsenal, em Londres, um golaço quase do meio-campo, batendo o guarda-redes Aaron Ramsdale para o 1-1 no Arsenal-Sporting, num duelo e numa eliminatória que os leões acabariam por vencer nos penáltis (3-5).

Pote superou a concorrência do 3-0 de Loïc Lapoussin apontado no Union St. Gilloise-Union Berlim aos 90+4 minutos, com o golo de Marcus Rashford que decidiu o Betis-Manchester United ao minuto 56 (0-1) e um dos dois golos de Oussama Idrissi no Feyenoord-Shakhtar Donetsk, no caso o 5-0, num jogo que acabou com vitória dos neerlandeses por 7-1.