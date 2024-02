Declarações do futebolista do Sp. Braga, Abel Ruiz, à SportTV, após a eliminação no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ante o Qarabag. A vitória por 3-2 em Baku, no prolongamento, não foi suficiente:

«É uma noite dura. Acho que fizemos um bom jogo, sobretudo na segunda parte. Na primeira estivemos um bocadinho pior, mas levámos o 0-0 para o intervalo. Com a expulsão deles, fomos para cima, fizemos dois golos, estivemos muito perto e acho que, por detalhes, não passámos.»

«Acho que todos os que viram o primeiro jogo e o segundo devem pensar que o Qarabag é uma grande equipa. Joga muito bem, colocou-nos as coisas difíceis. Acho que hoje estivemos muito por cima deles e merecíamos passar, mas os detalhes fazem a diferença.»

«Temos o campeonato, muito importante para nós e temos já o próximo jogo para pensar, voltar para Braga, pensar no jogo do campeonato e o nosso foco tem de ser esse.»