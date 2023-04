Ainda faltavam uns minutos para o jogo contra o Feyenoord terminar, mas José Mourinho antecipou as celebrações pela passagem da Roma.



Junto ao banco de suplentes, o técnico português saltou, correu de um lado para o outro enquanto pedia o apoio dos tifosi da equipa romana. Os que estavam atrás do banco romano corresponderam e contagiram todo o Olímpico.



Um momento bonito de comunhão entre treinador e adeptos.



Lembre-se que a Roma apurou-se para as meias-finais da Liga Europa após eliminar o Feyenoord por 4-2 no prolongamento.





Veja: