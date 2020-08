Julen Lopetegui considerou que a entrega dos jogadores do Sevilha fez a diferença no jogo com o Manchester United e deixou elogios à equipa inglesa.

«Estamos muito felizes por chegar à final da Liga Europa. Derrotámos uma equipa fantástica, sem dúvida o melhores Manchester United dos últimos anos. Sofremos particulamente na segunda parte, mas mostrámos coração», disse o treinador do Sevilha após o triunfo por 2-1.

«Estamos muito felizes pelos adeptos. Os últimso tempos têm sido tão difícil e é por isso que é tão bom dar esta alegria às pessoas», acrescentou Lopetegui.