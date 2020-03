A UEFA aplicou uma multa de dez mil euros ao Benfica.

Em causa está o atraso da equipa portuguesa no início ou reinício do jogo com o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, para a primeira mão dos dezasseis-avos da Liga Europa.

O pagamento desta multa tem de ser executado em noventa dias, e implica ainda um aviso formal ao treinador, Bruno Lage.