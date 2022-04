O Sp. Braga visita o Rangers com a vantagem de 1-0 conseguida em casa, mas Carlos Carvalhal garante que a sua equipa não vai encarar o duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa na expectativa.

«Não vamos esperar por nada, vamos atirar-nos ao jogo e tentar vencê-lo. Não vamos mudar nada. Há não muito tempo vencemos no estádio do Sporting, no estádio do Benfica e no estádio do FC Porto, clubes que disputam a ‘Champions’, e não fomos a esses estádios jogar para o empate porque senão não tínhamos conseguido. Fomos lá respeitando o adversário, mas para ganhar. Temos grande respeito pelo Rangers, uma grande equipa, um grande treinador, um grande clube, mas o Braga vai a todos os jogos para vencer e amanhã [quinta-feira] não será exceção», referiu o técnico dos «arsenalistas», citado pela agência Lusa.

Carvalhal lembrou que a mensagem no Mónaco foi a mesma, ainda que o ambiente de Ibrox seja diferente.

«Isto é para agarrar com tudo, viver o ambiente no sentido positivo e da transcendência, o stress que temos é positivo, de ambição, de querer viver o momento, mas sempre focados no mais importante que é a tarefa que temos para o jogo», acrescentou.