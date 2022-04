A FIGURA: Abel Ruiz

Decidiu o jogo com o único remate certeiro da noite. Trabalho à ponta de lança, a recebe de pé esquerdo de forma orientada para rematar de pronto para o fundo das redes, fazendo o Sp. Braga assumir a dianteira da eliminatória. Terceiro golo da temporada na Liga Europa, quinto em todas as competições com a camisola do Sp. Braga.

O MOMENTO: golo de Abel Ruiz (40’)

Passe de Yan Couto do lado direito para Iuri Medeiros, o extremo em vez de receber o esférico tocou de primeira com um toque em habilidade, de calcanhar, deixando o avançado espanhol em boa posição. Iludida pelo toque de Iuri Medeiros, a defensiva escocesa falhou a interceção e deu margem de manobra para Abel Ruiz se enquadrar com o golo, rematando certeiro com o pé direito.

POSITIVO: ambiente na pedreira

Jogo grande no Estádio Municipal. A promessa de uma avalanche de escoceses não deixou desmoronar a crença bracarense, que compôs a pedreira na melhor casa da época com um ambiente a condizer com o cartaz. Grande ambiente, com direito a coreografia no início do jogo. Estiveram no estádio 20331 adeptos.

OUTROS DESTAQUES

Kamara

O finlandês foi o elemento do Rangers que mais dores de cabeça deu à defensiva bracarense. Quando arrancou em velocidade foi complicado travar o jogador de 26 anos, arrancando várias faltas ao setor mais recuado da equipa de Carlos Carvalhal.

Al Musrati

Saiu esgotado e compreende-se. Equilibrou as forças do meio campo com uma personalidade assinalável, ao demonstrar a mesma capacidade na manobra defensiva e ofensiva perante um adversário de forte compilação física.

Bassey

Começou a lateral esquerdo, temporizou a central. Fez as duas posição com igual capacidade, sendo dos poucos que ousou sair a jogar galgando metros com a bola nos pés quando a sua equipa parecia limitada ao jogo curto.

Rodrigo Gomes

Cresce a cada jogo que passa. Mais eficiente do que propriamente exuberante, o jovem da formação bracarense cumpre de forma meritória a sua função, emprestando ainda irreverência ao jogo.