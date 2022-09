A FIGURA: Vitinha

Olhou para a placa quando Artur Jorge se preparava para lançar Abel Ruiz. Viu que era Banza o sacrificado, benzeu-se e olhou para o céu. Ficou no relvado e resolveu. Apesar da juventude, o atacante do Sp. Braga não se deixou intimidar e foi dos mais robustos, como é seu timbre, na tentativa de criar lances de perigo. Está na origem do lance que resultou na melhor oportunidade bracarense, ainda na primeira parte, ao deixar Banza em boa posição. Ao minuto 77 resolveu o jogo. Felino ataque ao esférico, competente na finalização de ângulo apertado.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (77’)

Bomba de André Horta do meio da rua. O camisola dez dos arsenalistas diferiu um violento remate do meio da rua, apenas permitindo a Ronnow a defesa como pôde para a frente. Felino, Vitinha foi lá abanar as redes mesmo de ângulo apertado. Oportuno, o atacante mostrou ser felino e com técnica apurada

OUTROS DESTAQUES

Becker

O atacante natural do Suriname destacou-se no emblema da capital alemã. Rápido e sem posicionamento fico, aparecendo de forma móvel em terrenos ofensivos, ganhou vários duelos em velocidade, criando perigo.

Racic

Estreia a titular do médio contratado no último suspiro do mercado. Demonstrou ser um acrescento de qualidade ao nível do passe no meio campo arsenalista, formando uma dupla compacta com Al Musrati. Precisam de minutos para se complementarem melhor.

Ryerson

Começou no lado direito, acabou no lado esquerdo. Lateral com forte capacidade física, o norueguês tapou o seu flanco e aventurou-se várias vezes no ataque tirando cruzamentos perigosos em várias zonas do terreno de jogo.

André Horta

Entrou na segunda parte e teve capacidade para mexer com o jogo. Com as máquinas alemãs já em quebra, o talento do médio ajudou a desbloquear o jogo. Faz o remate forte, com espaço no meio da rua, que permite a Vitinha marcar.