O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, afirmou esta quarta-feira que «uma noite à Braga» e «o melhor de cada jogador e do coletivo» pode ajudar a fazer a diferença frente ao Mónaco, no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, assim como «o apoio massivo dos adeptos».

Carlos Carvalhal considera que «nesta fase da competição é 50/50 para todas as equipas» e deixou elogios ao Mónaco, notando que «vem de uma vitória fora moralizadora», em Marselha (0-1). O técnico dos minhotos apoiou-se mesmo nas palavras do dirigente e ex-treinador português Luís Campos para ilustrar as dificuldades do adversário.

«Ouvi o Luís Campos, uma das pessoas que mais conhece o futebol francês, dizer que o Mónaco tem o segundo melhor plantel depois do PSG, isso ilustra as dificuldades que vamos sentir no jogo. Vamos com a ambição de querer ganhar o jogo, vamos com tudo, com toda a determinação para suplantar o adversário», disse, falando ainda da juventude da sua equipa, que precisa de atenção.

«Em 23 jogadores, temos 13 com menos de 22 anos e esta gente precisa de carinho e apoio. Principalmente nos momentos maus, precisamos dos aplausos deles», frisou.

Questionado sobre se a muita juventude e consequente menor experiência da equipa podem ser dificuldade na eliminatória, Carvalhal deu o exemplo de Ricardo Horta. «O Ricardo Horta já teve 18 anos, na altura ele não tinha a mesma consistência exibicional e de golos, foi evoluindo e agora é um jogador absolutamente extraordinário», considerou.

Carvalhal lembrou ainda o registo estatístico de remates, já noticiado pelo Maisfutebol, que o Sporting de Braga apresenta nesta edição da competição europeia.

«O Braga é a equipa, nesta edição, com equipas fantásticas, a que mais rematou à baliza até ao momento e a terceira que mais recuperou bolas. Temos um parâmetro em que somos os melhores da Europa [ndr: Liga Europa] neste momento, sinal que gostamos de ter a bola e rematar à baliza», sublinhou.

Sobre o adversário, deixou elogios a um conjunto com «excelentes intervenientes», destacando o capitão e goleador Ben Yedder, os avançados «extremamente rápidos e muito bons jogadores», um «excelente médio centro [Tchouaméni], um dos melhores a jogar em França de momento», além de «laterais brasileiros muito ofensivos e de grande qualidade».

O Sporting de Braga-Mónaco tem início às 20 horas de quinta-feira e arbitragem do alemão Felix Zwayer.