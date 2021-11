Ricardo Horta, Tiago Sá e Paulo Oliveira comentaram desta forma a derrota da sua equipa frente ao Midtjylland, na Dinamarca (3-2), em encontro referente à quinta jornada do Grupo F da Liga Europa. Declarações à SportTV+:



Ricardo Horta: «Entrámos muito mal na partida, logo com um golo adversário. Conseguimos responder com o empate. Na segunda parte queríamos entrar de outra forma, mas infelizmente voltámos a sofrer. Voltamos a procurar o golo e conseguimos. Infelizmente sofremos este penálti que deitou por terra todo o nosso esforço durante o jogo. O empate ajustava-se para o que aconteceu. Resta pensar no que fizemos mal e trabalhar para ganhar o grupo, que ainda é possível. A derrota não vai abalar a nossa confiança. Quando chegar esse jogo, estaremos preparados para ganhar e vencer o grupo».



Tiago Sá: «No campo, o lance de penálti não me pareceu falta. Estamos dentro de campo e tentamos fazer o melhor. Pode acontecer a qualquer um. Às vezes as coisas não correm bem. Início de jogo complicado, logo a perder. Conseguimos estabilizar, fomos atrás do resultado. No início da segunda parte íamos entrar para a vitoria, mas sofremos também um golo de início. A equipa abanou um bocadinho. Depois estabilizámos e conseguimos o empate. Quando parecia que coisas estavam fechadas, aconteceu o penálti. O Sporting de Braga vai jogar para vencer, temos qualidade para ganhar o grupo. Vamos entrar para vencer, temos qualidade para isso. Nada mais nos passa pela cabeça».



Paulo Oliveira: «Entrámos mal, com o pé esquerdo. Temos sempre presente que a consistência defensiva coletiva é meio caminho para conseguir as vitórias e isso infelizmente não conseguimos de início. Porém, os jogos não se perdem no primeiro minuto. Fomos reagindo. Não estivemos no nosso melhor nível exibicional, mas conseguimos chegar ao golo. Na segunda parte foi um pouco mais do mesmo. Os lances que acontecem fazem parte do futebol e mais importante é saber que temos a capacidade para na última jornada da Liga Europa ganhar em casa e passar o grupo em primeiro. O futebol é uma caminhada longa que vamos aprendendo com tudo o que passa nos jogos. Sabemos que temos capacidade para estarmos a perder por um ou dois golos, mas podemos recuperar, fazer três e ganhar. Temos e analisar assim os jogos e seguir para a frente».