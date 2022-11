O Midtjylland, adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, empatou esta segunda-feria a zero na receção ao Nordsjaelland, o surpreendente líder da Liga Dinamarquesa, no fecho da 16.ª jornada.

Longe dos lugares da frente, o vice-campeão na última temporada somou o terceiro jogo seguido sem vencer e segue num modesto oitavo lugar, com 22 pontos, menos dez do que o Nordsjaelland.

O sorteio realizado esta segunda-feria, em Nyon, ditou os dinamarqueses no caminho dos leões na Liga Europa, depois de já ter defrontado o Benfica, mas na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em agosto, com os encarnados a seguirem em frente.

A formação comandada por Rúben Amorim tem encontro marcado com o Midtjylland em Alvalade, a 16 de fevereiro, uma semana depois, as duas equipas voltam a defrontar-se na Dinamarca.