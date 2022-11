O Sporting vai defrontar o Midtjylland no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Os leões defrontam a equipa dinamarquesa que o Benfica afastou da Liga dos Campeões, na terceira pré-eliminatória da prova, com o primeiro jogo a disputar-se em Alvalade.

O Midtjylland, vice-campeão dinamarquês, ficou em segundo lugar do grupo F, que foi o mais equilibrado de todos. As quatro equipas terminaram com oito pontos, num grupo vencido pelo Feyenoord e no qual a Lazio e o Sturm Graz ficaram de fora.

