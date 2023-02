O Arsenal é o adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa.

Os leões jogam primeiro em casa, a 9 de março, e uma semana depois (16), em Londres.

Trata-se de um adversário de peso para a equipa de Ruben Amorim, já que os gunners são os atuais líderes da Premier League, decorridas 25 jornadas. De resto, têm no plantel o português Fábio Vieira, contratado no verão ao FC Porto.

Oficialmente, Sporting e Arsenal já se defrontaram em quatro ocasiões na história: a primeira remonta a 1969, então para a segunda eliminatória da extinta Taça das Cidades com Feiras. A primeira mão jogou-se em Lisboa e terminou com o nulo. Em Londres, mandaram os ingleses, com um triunfo por 3-0.

Mais recentemente, em 2018, também houve um duelo europeu, para a fase de grupos da Liga Europa. Em Alvalade, o Arsenal triunfou por 1-0. Na segunda volta, houve nulo em Inglaterra.

De resto, e do quadro dos oitavos de final da Liga Europa que se conheceu esta sexta-feira, a formação de Mikel Arteta era talvez a equipa mais forte que podia calhar ao Sporting.

