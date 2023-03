Adán e mais quatro. Foram cinco os guarda-redes presentes no treino do Sporting na manhã desta quarta-feira, em Alcochete.

Depois de o guardião espanhol ter falhado o último jogo dos leões, Amorim trabalhou também com Franco Israel, André Paulo, Diego Callai e Diogo Pinto, na véspera do jogo com o Arsenal, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Quem voltou a falhar o treino foi o espanhol Hector Bellerín, ainda lesionado, bem como Morita, que trabalhou no ginásio, uma vez que está castigado para a partida.

Também impedido por castigo está o capitão Coates que, porém, trabalhou junto dos restantes companheiros.