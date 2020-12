Mourinho não parece ter ficado chateado com o empate na Áustria frente ao LASK que confirmou o apuramento do Tottenham, a julgar pela publicação nas redes sociais. Ativo no Instagram desde há vários meses, o técnico português deixou um recado à equipa.



«Amanhã treino, mas às 12h00», escreveu, na legenda de uma foto que publicou.



Lembre-se que no próximo domingo os «spurs» têm o dérbi do norte de Londres contra o Arsenal.