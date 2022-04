As meias-finais da Liga Europa vão colocar frente a frente West Ham e Eintracht Frankfurt. Os ingleses afastaram o Lyon nos quartos de final enquanto os germânicos surpreenderam o Barcelona, em pleno Campo Nou.



Este confronto pode tornar-se num problema para as forças de segurança. Tudo porque em março deste ano os adeptos dos dois emblemas envolveram-se em confrontos violentos nas ruas de Sevilha, cidade na qual «hammers» e as águias alemãs jogaram diante de Sevilha e Betis, respetivamente.



Recorde os confrontos entre adeptos de West Ham e Eintracht Frankfurt: