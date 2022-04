De forma surpreendente para toda a gente, as bancadas do Camp Nou surgiram nesta quinta-feira pintadas de branco, a cor das camisolas do Eintracht Frankfurt, adversário que eliminou o Barcelona nos quartos de final da Liga Europa.

Apesar de, oficialmente, só terem sido disponibilizados 5.000 mil bilhetes para os adeptos alemães, a verdade é que a imprensa espanhola fala em cerca de 25 mil fãs do Eintracht nas bancadas do estádio do Barcelona.

De resto, as claques do Barcelona deixaram o estádio ao intervalo em protesto pelo cenário que se via nas bancadas, voltando depois ao minuto 55.

Organizada do Barcelona foi embora. Só eles. O estádio segue cheio. pic.twitter.com/StrsC8GLK9 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) April 14, 2022

A situação foi comentada no final da partida quer pelo treinador Xavi Hernández, quer pelo presidente, Joan Laporta, que lamentaram a situação.

«É evidente que o ambiente no estádio não nos ajudou. Parecia uma final em campo neutro. O clube está a investigar o que aconteceu, mas houve claramente um erro de cálculo nosso», lamentou Xavi.

Mais duro nas palavras foi Laporta: «Isto foi uma vergonha que não pode voltar a acontecer. Temos informação do que aconteceu. É indigno e vergonhoso. Como adepto, sinto vergonha do que vi».

O presidente prometeu que o clube vai revelar o resultado da investigação interna ao caso quando obtiver respostas.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver a impressionante moldura humana branca em Camp Nou.