Nuno Espírito Santo revelou, esta terça-feira, que devido ao surto de coronavírus, o Wolverhampton solicitou à UEFA o adiamento do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa frente ao Olympiakos.



«O clube solicitou à UEFA o adiamento do jogo. Se tivermos de ir, vamos. Mas, não concordamos. Não estamos felizes com essa possibilidade», afirmou o técnico português, em declarações à Sky Sports.



O técnico português mostrou-se ainda descontente com os jogos à porta fechada, lembrando que são os adeptos que dão emoção às partidas.



«Não concordo com essa medida. O futebol é entretenimento. Se os adeptos não podem assistir, não faz sentido. Isto (coronavírus) é maior que o futebol. Estamos a fingir que vivemos uma vida normal, quando as coisas não estão normais. O futebol devia parar», defendeu Nuno Espírito Santo.



Recorde-se que esta terça-feira o presidente do Olympiakos, Evangelos Marinakis, anunciou que está infetado com coronavírus.