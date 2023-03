O Benfica goleou este domingo na visita ao Lank Vilaverdense por 7-1, em jogo da 14.ª jornada da liga feminina, que marcou o regresso do campeonato após a paragem para o play-off intercontinental que Portugal disputou, no apuramento para o Mundial 2023.

A equipa de Vila Verde adiantou-se no marcador por Kika Silva aos dez minutos, com um golaço de fora da área, mas o Benfica deu a volta ao resultado e foi para o intervalo a vencer por 3-1, com dois golos de Jéssica Silva (12m e 45+3m), o último deles de letra, e um de Pauleta (43m).

Na segunda parte, Cloé Lacasse (47m e 78m) e Kika Nazareth (50m e 54m) completaram o triunfo.

Os golos do Lank Vilaverdense-Benfica:

Também este domingo, o Sporting colou-se ao Sporting de Braga (que de véspera venceu o Valadares Gaia por 3-0), ao bater o Torreense por 1-0, com um golo de Fátima Dutra (31m).

O resumo do Sporting-Torreense:

O Amora venceu na visita ao Ouriense por 3-2 e somou a primeira vitória na prova, enquanto o penúltimo classificado, o Marítimo, levou a melhor na receção ao Damaiense, por 3-1.

E o antepenúltimo, o Clube de Albergaria, não quis ficar atrás e também pontuou, mas ficou-se apenas pelo empate na receção ao Famalicão, 2-2.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 42 pontos

2.º: Sp. Braga, 32

3.º: Sporting, 32

4.º: Damaiense, 28

5.º: Famalicão, 28

6.º: Lank Vilaverdense, 20

7.º: Atl. Ouriense, 12

8.º: Valadares Gaia, 11

9.º: Torreense, 11

10.º: Clube de Albergaria, 10

11.º: Marítimo, 9

12.º: Amora, 3