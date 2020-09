O Portugal-Espanha e o Portugal-Suécia vão ter público nas bancadas, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol a nível nacional informou que as partidas, que terão lugar no Estádio José Alvalade terão 5 por cento (no caso do jogo com Espanha) e 10 por cento (diante da Suécia) da capacidade máxima do recinto, que é de 50 mil espectadores.

Portugal defronta Espanha a 7 de outubro no encontro particular, enquanto o Portugal Suécia, a contar para a Liga das Nações, joga-se uma semana depois.

A FPF refere que a decisão surge após reuniões mantidas nas últimas semanas com o Governo e a Direção-Geral da Saúde, sendo que as experiências com estes dois jogos serão usadas para uma eventual autorização da presença de público nos jogos em Portugal.