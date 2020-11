A Bósnia e a Estónia viram confirmadas as descidas de divisão na Liga das Nações na tarde deste domingo, respetivamente à Liga B e à Liga D.

Na deslocação à Holanda, os balcânicos foram derrotados por 3-1 e ficaram matematicamente impossibilitados de sair do quarto lugar no grupo A1 da competição.

Já a Estónia, que ao início desta tarde tinha perdido na Macedónia, ficou relegada ao último escalão após o triunfo da Arménia na Geórgia, por 2-1.

Nos outros jogos desta tarde, no grupo B4, País de Gales venceu na receção à Irlanda (1-0) e a Finlândia venceu na Bulgária por 2-1, pelo que galeses e finlandeses vão discutir, em solo britânico, a subida de divisão na última jornada. Pela manutenção vão lutar Irlanda e Bulgária, em casa dos irlandeses.

No grupo B3, a Turquia venceu a Rússia por 3-2 num dos melhores jogos do dia. Há ainda um Hungria-Sérvia esta noite, que pode ditar a descida dos sérvios e, por outro lado, colocar os húngaros na liderança, em caso de vitória.

No grupo B2, a Eslováquia recebeu e venceu a Escócia, por 1-0, resultado que impediu os escoceses de festejar a subida de divisão. Contudo, a mesma pode acontecer caso haja empate entre República Checa e Israel esta noite. Já os eslovacos acalentam esperanças pela manutenção na Liga B: foi a primeira vitória.

No grupo C4, a Albânia venceu o Cazaquistão por 3-1, num jogo marcado por um golo do meio-campo, ao passo que a Bielorrússia venceu a Lituânia, por 2-0. Bielorrussos e albaneses vão decidir, entre si, a subida, na última ronda. As outras duas nações vão lutar para não descer à Liga D.

CLASSIFICAÇÕES

LIGA A – GRUPO 1:

1.º: Holanda, 8 pontos/5 jogos

2.º: Polónia, 7/4

3.º: Itália, 6/4

4.º: Bósnia, 2/5

LIGA B – GRUPO 2:

1.º: Escócia, 10 pontos/5 jogos

2.º: República Checa, 6/4

3.º: Israel, 5/4

4.º: Eslováquia, 4/5

LIGA B – GRUPO 3:

1.º: Rússia, 8 pontos/5 jogos

2.º: Hungria, 7/4

3.º: Turquia, 6/5

4.º: Sérvia, 2/4

LIGA B – GRUPO 4:

1.º: País de Gales, 13 pontos/5 jogos

2.º: Finlândia, 12/5

3.º: Irlanda, 2/5

4.º: Bulgária, 1/5

LIGA C – GRUPO 2:

1.º: Macedónia, 9 pontos/5 jogos

2.º: Arménia, 8/5

3.º: Geórgia, 6/5

4.º: Estónia, 2/5

LIGA C – GRUPO 4:

1.º: Bielorrússia, 10 pontos/5 jogos

2.º: Albânia, 8 pontos/5 jogos

3.º: Lituânia, 5/5

4.º: Cazaquistão, 4/5