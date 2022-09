A federação espanhola partilhou um vídeo da festa no Estádio Municipal de Braga, depois da vitória sobre a seleção portuguesa (0-1) e consequente passagem à 'final four' da Liga das Nações.

As imagens mostram os jogadores a libertar a satisfação ainda no corredor, mas é depois no balneário que se dá o ponto alto da festa, com o grupo aos saltos, depois de ter formado uma roda.

Veja as imagens da festa "roja":