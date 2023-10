O Sporting goleou o Benfica esta terça-feira, por 4-0, em jogo da 9.ª jornada da Série B da Liga Revelação.

O vencedor da partida ficou praticamente decidido aos cinco minutos, quando os leões abriram o marcador, após uma falta de Tiago Coser, que viu cartão vermelho direto. O brasileiro dominou mal a bola à entrada da grande área, permitiu a recuperação de Pedro Sanca e, quando o avançado já seguia para a baliza, foi agarrado pelo central dos encarnados, último homem da linha defensiva.

No livre que resultou dessa falta, Luís Gomes aplicou um remate colocado e fez o 1-0.

Em inferioridade numérica, o Benfica ainda esboçou uma reação, mas sem causar muito perigo junto da baliza leonina. De resto, a equipa orientada por João Pereira ameaçou e chegou ao segundo golo ainda na primeira parte – embora até pudesse ter marcado mais.

Aos 35 minutos, Luka Veličković saiu em punhos para aliviar uma bola na área e, já depois de a ter afastado, não conseguiu evitar o choque com Luís Gomes, cometendo penálti. Na cobrança, o camisola 10 voltou a ser exímio e fez o bis.

Na segunda parte, a equipa de Paulo Lopes até começou melhor, com duas oportunidades de golo consecutivas, mas quem marcou… foi o Sporting.

Após um cruzamento de Pedro Sanca desde o corredor esquerdo, Geovany Quenda apareceu ao segundo poste e dilatou a vantagem leonina com um cabeceamento (56m).

O extremo dos leões bisou na partida aos 71 minutos. Lucas Anjos falhou o desvio na cara do guarda-redes e Quenda apareceu nas costas para encostar e dar contornos de goleada ao resultado.

Com este resultado, o mais desnivelado do histórico dos dérbis no escalão de sub-23, o Sporting mantém a segunda posição, com 16 pontos, a quatro do líder Estoril, que tem menos um jogo. Os encarnados, por seu turno, ocupam o sexto lugar (10 pontos), em zona de despromoção.