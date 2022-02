FIGURA: Tagawa

Que estreia de sonho do avançado japonês. Ninguém sabe como vai ser a sua história nos Açores, o que é certo que dificilmente os indicadores podiam ser melhores para a primeira exibição. Em quinze minutos, fez a diferença e mostrou instinto de matador. E isso, em jogos como os desta noite, fazem a diferença.

O MOMENTO: o golo da diferença, minuto 75

O jogo parecia caminhar-se para o fim, sem história, disputado a um baixo de ritmo e com duas equipas sem grande rasgo. Anderson Carvalho, do meio da rua, procurou um remate, uma tentativa que encontrou o pé certeiro de Tagawa, que coroou a sua estreia com um golo. O golo fez a diferença e garante três pontos importantes para os insulares, que não perdem há quatro jogos em casa para o campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Cryzan

Não foi uma exibição de encher o olho, mas Cryzan esteve muito trabalhador na frente de ataque. Muitas vezes sozinho, procurou individualmente criar lances de perigo, fazendo um jogo muito esforçado.

Sauer

Foi o jogador mais irrequieto do Boavista. Não só trabalhou muito no meio-campo, garantindo o equilíbrio da equipa, como desequilibrou a partir das alas. Praticamente todos os lances de perigo da equipa de Petit passaram pelos pés de Sauer.