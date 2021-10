O FC Porto já tinha anunciado o regresso dos bilhetes de época, mas esta sexta-feira anunciou que estes passam a ser transmissíveis, uma vez que, com o levantamento das restrições, além de ter sido alargada a lotação para cem por cento, deixou de ser obrigatório que os bilhetes sejam nominais.

Assim, caso um detentor de um bilhete de época não consiga estar presente num jogo poderá, a partir de agora, cedê-lo a um terceiro, explica o clube, de forma a que «o apoio ao FC Porto nunca falhe».

O clube lembra ainda que, apesar do alívio nas restrições, continua a ser obrigatória a apresentação de um certificado de vacinação ou de recuperação. Em alternativa poderá ser apresentado um teste PCR com resultado negativo, realizado até 72 horas antes do jogo, ou um teste antigénio certificado, fazendo prova de identidade, com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do jogo.